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يتهم ترامب أعضاء الكونغرس بمحاولة إبعاده عن الانتخابات المقبلة

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يتهم ترامب أعضاء الكونغرس بمحاولة إبعاده عن الانتخابات المقبلة
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لجنة مجلس النواب للتحقيق في اقتحام الكابيتول بمحاولة منعه عبر أنشطتها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024.

وكتب ترامب في بيان مؤلف من 12 صفحة: "هذه مجرد محاولة لمنع رجل يتقدم بفارق كبير في جميع استطلاعات الرأي من كل من الجمهوريين والديمقراطيين من الترشح للرئاسة مرة أخرى."

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وأضاف أن السبب وراء "تقدمه في استطلاعات الرأي" هو عدم قدرة الديمقراطيين بقيادة الرئيس جو بايدن على التغلب على "التضخم القياسي وارتفاع أسعار الغاز واعتماد الطاقة على خصوم الولايات المتحدة".

 

المصدر: "نوفوستي" 

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