الأمم المتحدة عن استهداف كييف لمستشفى للولادة بدونيتسك: مثير للقلق وانتهاك صارخ للقانون الدولي
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أعربت الأمم المتحدة عن قلقها حيال التقارير حول استهداف التشكيلات المسلحة الأوكرانية مستشفى للولادة في دونيتسك، مؤكدة أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وقال سيتفان دو جاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة إن "التقارير التي تتحدث عن قصف مستشفى للولادة في دونيتسك تثير القلق، وهذا انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي".
وكان دعا في تصريح سابق "جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي وحماية السكان المدنيين".
المصدر: "تاس" + RT