هيئة البث الاسرائيلي: تركيا تعتقل نشطاء في الحرس الثوري الإيراني خططوا لخطف إسرائيليين

أفادت هيئة البث الاسرائيلية أن الأجهزة الأمنية التركية اعتقلت عددا من نشطاء الحرس الثوري الإيراني بزعم تخطيطهم لـ"اختطاف إسرائيليين".

وقالت الهيئة نقلا عن مصدر إسرائيلي "كبير" إن عملية الاعتقال جاءت بناء على "تعاون استخباراتي" مع تركيا يقود إلى اعتقال نشطاء في الحرس الثوري.

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وكشف المصدر أن عملية الاعتقال تلك جرت الشهر الماضي وأن الموقوفين خططوا لاختطاف سياح اسرائيليين.

وطلب "هيئة الأمن القومي الإسرائيلي" من الإسرائيليين المتواجدين في إسطنبول التركية مغادرة المدينة بأسرع وقت ممكن في أعقاب ما قالت إنها "مخاوف أمنية بشأن محاولات إيرانية لمهاجمة أهداف إسرائيلية في جميع أنحاء العالم".

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي