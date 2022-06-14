وول ستريت جورنال تكشف عن مخاوف مسؤولين أمريكيين من نهب المساعدات الغربية لأوكرانيا

يخشى مسؤولون أمريكيون سابقون وحاليون من أن عدم إشراف الولايات المتحدة وحلف "الناتو" بشكل مناسب على المساعدات المالية والعسكرية المقدمة لأوكرانيا يهدد بسرقتها وإهدارها.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" تصريحات جون سوبكو، المفتش العام للحكومة الأمريكية في أفغانستان، الذي يعتبر أن "السرقات أمر لا مفر منه". ويشير إلى أنه "لا مفر من الهدر والمحسوبية، مشددا على الحاجة إلى "فرض الرقابة".

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وقال مارك كانسيان المسؤول السابق في البنتاغون: "تعرضت أوكرانيا لانتقادات بسبب الفساد حتى قبل الحرب، ولم يذهب هذا الفساد إلى أي مكان".

وأضاف: "إذا بدأ القلة الأوكرانية في الإبحار على متن يخوت يمولها دافعو الضرائب الأمريكيون"، فسيكون ذلك بمثابة ضربة للمشرعين الأمريكيين الذين دعموا مساعدة كييف.

وتزعم الصحيفة أنه حتى الآن لم يتم تحديد أي حالة من حالات الاستخدام غير الصحيح للمساعدات الغربية في أوكرانيا.

ومع ذلك، وفقا للخبراء الأمريكيين "نظرا لحجم المساعدات وغياب وحدة إشرافية أمريكية وحلف شمال أطلسية في أوكرانيا، فإن ظهور المشكلات ربما يكون مجرد مسألة وقت".

المصدر: تاس