مستشار الأمن القومي يلتقي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني

التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الإثنين، بعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية يانغ جيتشي في لوكسمبورغ.

وقال البيت الأبيض في بيان إن هذا الاجتماع، الذي أعقب مكالمتهم الهاتفية في 18 مايو، تضمن مناقشة صريحة وموضوعية ومثمرة لعدد من القضايا الأمنية الإقليمية والعالمية، فضلا عن القضايا الرئيسية في العلاقات الأمريكية الصينية.

وأكد سوليفان أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة لإدارة المنافسة بين البلدين.

المصدر: RT