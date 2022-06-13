كوخافي: في أي حرب مقبلة ستتساقط آلاف الصواريخ يوميا على إسرائيل

قال رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، إنه في أي حرب مقبلة ستتساقط آلاف الصواريخ يوميا على إسرائيل، وسيؤدي ذلك إلى أضرار في الممتلكات والأرواح ولن يكون ذلك سهلا.

وخلال مشاركته في "المؤتمر الإسرائيلي الأول لتأهب الجبهة الداخلية"، قال كوخافي إنه "يجب أن نتحدث بصدق عن الصعوبة في الجبهة الداخلية خلال حرب مقبلة مع حزب الله"، مشيرا إلى أنه "ستسقط هنا (في إسرائيل) الكثير من الصواريخ، وستُلحق أضرار بالممتلكات، وبالأرواح، ويجب توقّع ذلك".

وأضاف: "لن يكون هناك 300 صاروخ في اليوم، بل أكثر من ذلك بكثير"، معتبرا أن "مثل هذه الحرب، ستستمر لفترة طويلة".

كما أشار كوخافي إلى الجهود الإسرائيلية المبذولة في مجال تحسين قدرات الجيش الإسرائيلي في ما يتعلق باعتراض الصواريخ، قائلا: "لقد أبرمنا صفقات لزيادة عدد الصواريخ المعترضة... مع التركيز على القبة الحديدية، وهو تحسن في طُرق الاعتراض"، لافتا إلى "تطوير أنواع جديدة من المعترِضات... بشكل أسرع وأكثر فاعلية".

المصدر: عرب 48