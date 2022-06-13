كوريا الشمالية تستكمل الاستعدادات لإجراء تجربة نووية

أعلن وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين استكمال كوريا الشمالية للاستعدادات لإجراء تجربة نووية، ويعتمد تنفيذها على القرار السياسي لبيونغ يانغ فقط.

وقال وزير خارجية كوريا الجنوبية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في واشنطن: "أعتقد أن كوريا الشمالية قد أكملت الآن الاستعدادات للتجربة النووية التالية. وأعتقد أنه لإجراء ذلك يجب اتخاذ قرار سياسي فقط".

وعلقت كوريا الشمالية التجارب النووية منذ أكثر من 4 سنوات. وأجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية السادسة والأخيرة في سبتمبر 2017.

وتعد رحلة جين الأمريكية هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه الشهر الماضي. ومن المقرر أن يعود إلى الوطن يوم الأربعاء.

المصدر: تاس