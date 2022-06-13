إسرائيل.. حكومة بينيت المترنحة تتلقى ضربة جديدة

قال نير أورباخ، عضو في حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إنه سيتوقف عن التصويت مع الائتلاف الحاكم، مما يوجه ضربة أخرى للحكومة المترنحة التي مضى عام على توليها الحكم.

وقال أورباخ النائب عن حزب يمينة الديني القومي، في بيان إنه أبلغ بينيت بأنه "ليس جزءا من التحالف"، معربا عن أمله في إمكانية إنقاذ التحالف بطريقة ما. وأشار إلى أنه لن يصوت بعد لحل البرلمان وإرسال البلاد إلى جولة أخرى من الانتخابات.

وأورباخ هو آخر عضو في التحالف الحاكم يتخلى عن دعمه في الكنيست.

أدت سلسلة من الانشقاقات والتمردات في الأسابيع الأخيرة إلى ترك تحالف بينيت المكون من ثمانية أحزاب متباينة بدون أغلبية واضحة لتمرير التشريعات، مما أثار تساؤلات حول المدة التي يمكن أن يستمر فيها.

يذكر أن حكومة بينيت أدت اليمين الدستورية في يونيو الماضي بعد أربع انتخابات متعثرة كانت إلى حد كبير استفتاءات على صلاحية الزعيم القديم بنيامين نتنياهو للحكم أثناء محاكمته بتهمة الفساد.

وقال بينيت في خطاب ألقاه في الكنيست إن "هذه الحكومة ليست مثالية، لكن البديل ليس أفضل".

كتب حليفه الرئيسي، وزير الخارجية يائير لابيد، على تويتر بمناسبة ذكرى تأسيس الحكومة أن "هذه هي الطريقة الوحيدة لحماية الديمقراطية الإسرائيلية وقوة دولة إسرائيل".

المصدر: AP