الرئاسة التركية: أردوغان سيؤكد في قمة الناتو أن أنقرة لن تساوم بموقفها حيال الدول الداعمة للإرهاب

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيؤكد في قمة الناتو المزمعة في مدريد أن أنقرة لن تتنازل عن موقفها حيال "الدول الداعمة للإرهاب" المتعلق بانضمام فنلندا والسويد للحلف.

وقالت الرئاسة التركية إن "إدارة الاتصالات التابعة للإدارة الرئاسية ستجري مناقشة في بروكسل يوم 17 يونيو لمناقشة مستقبل الناتو بعد الحرب في أوكرانيا".

وأضافت أن "اللجنة ستنقل وجهة نظر تركيا إلى العالم بأسره عبر الوسائل الدبلوماسية قبل قمة الناتو التي سيحضرها أردوغان يومي 28 و 30 يونيو".

وتابعت أن "أردوغان سيؤكد في قمة الناتو أن تركيا لن تتنازل عن موقفها تجاه الدول التي تدعم الإرهاب والمنظمات الإرهابية".

وسلمت فنلندا والسويد في 18 مايو إلى الأمين العام لحلف الناتو يتنس ستولتنبرغ طلبا للانضمام إلى الحلف، إلا أن تركيا منعت بدء عملية مراجعة هذه الطلبات.

وقال أردوغان إن أنقرة لا تستطيع الموافقة على عضوية فنلندا والسويد في الناتو، لأنها لا تصدق تأكيداتهما حول العلاقات مع ممثلي "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية.







المصدر: "نوفوستي"





