الجيش الصومالي يعلن مقتل 10 إرهابيين في محافظة هيران

نفذ الجيش الصومالي، عمليات عسكرية في محافظة هيران بوسط البلاد، أسفرت عن مقتل 10 عنصرا من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وقال قائد الجيش العميد أذوا يوسف راغي إن "الهدف من العملية العسكرية كان منع العمليات الإرهابية والقضاء على العناصر الإرهابية".

وكان الجيش الصومالي قد كثف في الآونة الأخيرة من عملياته العسكرية ضد فلول مليشيات الشباب المتطرفة حيث نجح مؤخرا، في استعادة العديد من القرى في جنوب ووسط البلاد.

المصدر: sonna