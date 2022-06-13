استطلاع: تراجع نسبة التأييد لأداء الحكومة اليابانية إلى 56.9%

كشف استطلاع للرأى أجرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن نسبة التأييد لأداء حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا تراجعت إلى 56.9%، بعد أن ارتفعت إلى 61.5 % الشهر الماضي.

وخلص الاستطلاع إلى أن 64.1%ممن شملهم الاستطلاع رأوا أن استجابة حكومة كيشيدا لارتفاع الأسعار غير كافية، في حين قال 28.1% من المستطلع آراؤهم إن إجراءاتها للتعامل مع هذه القضية كانت مرضية.

وكانت استطلاعات سابقة للرأي قد أشارت إلى ارتفاع نسبة شعبية كيشيدا لتعهده بزيادة الإنفاق العسكري، إذ ارتفعت نسبة التأييد لرئيس الوزراء الياباني "بنسبة كبيرة" داخل كل من الحزب الحاكم ومعسكرات المعارضة، نظرا لتعهده بزيادة ميزانية الدفاع اليابانية قبيل إجراء انتخابات مجلس الشيوخ الياباني خلال فصل الصيف.

المصدر: وكالات