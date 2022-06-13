تركيا تؤكد الدفاع عن حقوق "قبرص التركية"

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن "بلاده تدافع عن حقوق جمهورية شمال قبرص التركية في إطار السياسة الخارجية المبنية على المبادرة والقيم الإنسانية".

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وخلال لقاء نظيره القبرصي، تحسين أرطغرل أوغلو، بعاصمة قبرص التركية لفكوشا، أكد مولود تشاووش أوغلو أن"تركيا لا تهمل أبدا الدفاع عن حقوق شمال قبرص التركية، رغم انشغالها بمسائل عديدة على رأسها التوسط لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا".

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن "موقف تركيا حيال حل الأزمة القبرصية واضح، وأن أنقرة ترى الحل الأمثل في إقامة دولتين مستقلتين في الجزيرة".

من حهته، أعرب أرطغرل أوغلو، عن "سعادته لاستضافة تشاووش أوغلو في بلاده"، مشددا على أن "إنهاء الأزمة في الجزيرة لا يمكن دون إقامة دولتين مستقلتين تتمتعان بالسيادة الكاملة على أرضيهما".

المصدر: "الأناضول"