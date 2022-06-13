اليابان تتجه لزيادة ميزانية إنفاقها الدفاعي

قالت ساناي تاكايشي، المسؤولة البارزة في اليابان، إن بلادها قد تزيد إنفاقها الدفاعي إلى 10 تريليونات ين (حوالي 74 مليار دولار).

وأضافت في برنامج على شبكة تلفزيون فوجي: "بالنسبة للإنفاق الدفاعي، فإن هدف (زيادته إلى )2٪ من الناتج المحلي الإجمالي هو مجرد إشارة إلى الخارج لإظهار نية اليابان القوية. وإذا قمت بتخصيص ذلك فسوف يصل إلى مستوى 10 تريليون ين".

يتفق وزراء دفاع اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على التدريبات، إلا أنه لم يتم ذكر رقم محدد حول مسألة زيادة الإنفاق الدفاعي.

تنفق اليابان الآن حوالي 5.4 تريليون ين (حوالي 40 مليار دولار) على الدفاع، وهو ما يمثل حوالي 1.24٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ولأول مرة، تم توضيح فكرة زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في مسودة قدمتها مجموعة من نواب الحزب الليبرالي إلى رئيس الوزراء كيشيدا.

وتم اقتراح زيادة الإنفاق العسكري إلى 2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما هو الحال في الدول الأعضاء في كتلة الناتو، كما تم اقتراح توفير ميزانية مناسبة في غضون خمس سنوات.

المصدر: نوفوستي