إسرائيل تكشف عن رادار جديد "قادر على تعقب آلاف الأهداف" في وقت واحد

كشفت شركة "إلبيت سيستيم" الإسرائيلية، هذا الأسبوع، عن رادار مبتكر يسمى "راكيتا"، "قادر على اكتشاف وتعقب آلاف الأجسام والطائرات المسيرة الصغيرة".

وكشفت "إلبيت سيستيم" عن هذا الرادار في المعرض العالمي للدفاع والأمن في باريس، وهو "قادر على اكتشاف وتعقب آلاف الأجسام من أنواع مختلفة تتحرك بسرعات مختلفة، بالإضافة إلى اكتشاف الطائرات المسيرة الصغيرة من مسافة 12 كيلومترا، وكشف الأشخاص من مسافة 15 كيلومترا"، وفق ما نقلت قناة "i24".

كما تمت الإشارة إلى أن "نظام الرادار الجديد "راكيتا"، يلغي تحديد أولويات الأهداف، حيث أنه قادر على تتبع كائنات متعددة في السماء، بغض النظر عن حجمها والسرعة التي تتحرك بها، وقادر على التعامل مع الطائرات بدون طيار مع تحديد وتعقب المروحيات والمركبات والسفن أو المشاة وحتى الأفراد في نفس الوقت".

المصدر: "i24"