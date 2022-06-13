تقرير: تل أبيب أحبطت هجوما إيرانيا ضد أهداف إسرائيلية في تركيا

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن "مسؤولين أمنيين إسرائيليين أحبطوا الشهر الماضي هجوما ضد أهداف إسرائيلية على الأراضي التركية من جانب جهات إيرانية".

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وبحسب ما نقل الإعلام العبري، فإن "المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين أطلعوا نظراءهم الأتراك حول النية لتنفيذ الهجوم من جانب الإيرانيين وطلبوا منهم العمل ضد هذه الخلية التي عملت في تركيا وحاولت تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية".

وجاءت هذه المعلومات بعد أسبوع ونصف من نشر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذيرا من السفر إلى تركيا بسبب تحذير ملموس وحقيقي من هجمات انتقامية إيرانية ضد إسرائيليين بعد اغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني، حسن صياد خدائي، الذي نسبته طهران إلى جهاز الموساد الإسرائيلي.

كما تمت الإشارة إلى أن "النية الإيرانية لاستهداف إسرائيليين في الخارج موجودة منذ عامين، لكن الأمر المختلف هذه المرة، هو أن التهديد حقيقي تجاه إسرائيليين يتواجدون بتركيا، حيث تنوي إيران استهداف سياح إسرائيليين وليس فقط أهدافا رسمية"، بحسب التقرير الإسرائيلي.

المصدر: "i24"