إيران: إسرائيل التي تتخوف من كلمة نصر الله عليها أن تنتبه لأمنها

ردت طهران، اليوم الاثنين، على التهديدات الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران، محذرة من أنه "يجب على الكيان الإسرائيلي أن ينتبه لأمنه".

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وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "الكيان الإسرائيلي الذي يتخوف من كلمة للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، ويعلن حالة التأهب في إسرائيل بسبب كلمة، يجب عليه أن ينتبه لأمنه".

وأضاف خطيب زادة: "سوف نرد على التهديدات من أين ما تنطلق..ولا نرد على إسرائيل في دولة ثالثة إن لم تسمح بايجاد مواقع لاسرائيل على أراضيها".

وفي سياق متصل، أوضح سعيد خطيب زادة قائلا: "ادعاء إسرائيل بإجراء مناورات مشتركة مع قبرص لمحاكاة ضربات ضد إيران، ادعاء كاذب، وسفير قبرص لدى طهران أكد ذلك لنا..هذه الادعاءات تاتي ضمن محاولات إسرائيل لإثارة أجواء إعلامية ضد إيران".

وأردف: "الأجواء الإعلامية التي تثيرها بعض الدول ضدنا النصائح التي تقدمها لمواطنيها بعدم زيارة إيران، تأتي في إطار خلق هذه الأجواء، والدول التي تثير هذه الموضوعات تقدم على هذه الخطوات السياسية هي التي تزعزع الأمن في المنطقة والعالم..وخير دليل على أمن إيران استمرار زيارات السياح من مختلف البلدان إلى بلدنا".

المصدر: RT