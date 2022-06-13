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طهران: زيارة لافروف إلى إيران سوف تتم ولقاءات المسؤولين العسكريين بالسفير الروسي بمقر السفارة طبيعية

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طهران: زيارة لافروف إلى إيران سوف تتم ولقاءات المسؤولين العسكريين بالسفير الروسي بمقر السفارة طبيعية
علما روسيا وإيران
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أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى إيران سوف تتم، وسوف تعلن طهران عن توقيتها.

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وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "ما حدث بالسفارة الروسية في طهران ولقاءات المسؤولين العسكريين بالسفير الروسي تأتي في إطار العلاقات الطبيعية والأطر الدبلوماسية".

وأضاف خطيب زادة: "وهذا يحدث أيضا في سفارات إيران بمختلف الدول ولا يعني أي تبعية".

المصدر: RT

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