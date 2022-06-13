طهران: زيارة لافروف إلى إيران سوف تتم ولقاءات المسؤولين العسكريين بالسفير الروسي بمقر السفارة طبيعية

أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى إيران سوف تتم، وسوف تعلن طهران عن توقيتها.

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وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "ما حدث بالسفارة الروسية في طهران ولقاءات المسؤولين العسكريين بالسفير الروسي تأتي في إطار العلاقات الطبيعية والأطر الدبلوماسية".

وأضاف خطيب زادة: "وهذا يحدث أيضا في سفارات إيران بمختلف الدول ولا يعني أي تبعية".

المصدر: RT