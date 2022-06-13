إصابة العشرات في حادث قطار بمقاطعة تاراغونا الإسبانية

أسفر تصادم بين قطارين في مقاطعة تاراغونا الإسبانية، عن إصابة نحو 30 راكبا، من بينهم اثنان بجروح خطيرة، وفق ما نقلت وكالة "يورو ويكلي نيوز".

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وبحسب ما أوردته شركة السكك الحديدية "أديف"، فقد أدى تصادم بين قطارين ليلة الأحد، إلى إصابة 14 شخصا بجروح مختلفة، قيل إن اثنين منهم بحالة خطرة.

وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية "EFE" بأنه من الواضح أن قاطرة شحن تجاوزت إشارة مرور "توقف" في محطة "Vila-seca" بمقاطعة تاراغونا واصطدمت بقطار إقليمي، في حوالي الساعة الـ9:45 مساء بالتوقيت المحلي، حيث حشد نظام الطوارئ الطبية (SEM) خمس وحدات إلى موقع الحادث، عالجوا حوالي عشرين راكبا في مكان الحادث، من بينهم 14 أصيبوا بجروح طفيفة بينما نقل أربعة آخرون إلى مستشفى سانتا تيكلا في تاراغونا.

هذا وأرجعت "أديف" في البداية سبب الاصطدام المباشر إلى عطل في المكابح، لكنها حددت لاحقا أن هذا الاحتمال "هو فرضية أخرى لأسباب الحادث.

وقال مصدر في "أديف" لـ"EFE": "من غير المعروف لماذا تخطت القاطرة إشارة المرور، وهذا ما يحتاج الآن إلى التحقيق".

المصدر: "يورو ويكلي نيوز"