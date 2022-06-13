تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /13.06.2022/
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يواصل الجيش الروسي في إطار عمليته الخاصة ضرب البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وتحرير أراضي دونباس شرقي أوكرانيا بعد تحقيق نجاحات ميدانية هناك مؤخرا.
ميدانيا..
تداعيات وأصداء العملية العسكرية..
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