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فنزويلا تؤكد أول إصابة بجدري القردة

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فنزويلا تؤكد أول إصابة بجدري القردة
Gettyimages.ru
فنزويلا تؤكد أول إصابة بجدري القردة
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أعلنت الحكومة الفنزويلية يوم الأحد تسجيل أول إصابة بجدري القردة لرجل دخل البلاد عبر مطارها الرئيسي بالقرب من كراكاس.

وأفادت السلطات في كاراكاس بأن المصاب بالجدري قدم من العاصمة الإسبانية مدريد.

ونشرت وزيرة الصحة ماغالي غوتيريز في تغريدة على "تويتر" أكدت من خلالها أنه يتم تعقب المخالطين للمصاب.

وذكرت الوزارة في بيان أنه تم عزل المصاب على الفور وأجريت الفحوصات وأخذت العينات والتي جاءت إيجابية.

جدير بالذكر أن كانت الأرجنتين أول دولة في أمريكا اللاتينية تؤكد الإصابة بجدري القردة.

المصدر: وكالات

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