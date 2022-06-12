باسيل: توقيع الخط 29 يستخدم كورقة ضغط وتوقيعه يعني قد يكون هناك مواجهة عسكرية

أشار رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان جبران باسيل إلى أن توقيع الخط 29 ضمن تفاوض مع إسرائيل على ترسيم الحدود البحرية يستخدم كورقة ضغط وتفاوض.

وفي تصريح لقناة LBCI اللبنانية قال باسيل إن "توقيع الخط 29 يستخدم كورقة ضغط وتفاوض، وتوقيعه يحصل عند الوصول إلى "الحفة" وعندما نوقع خط الـ29 يعني هناك مواجهة سياسية إعلامية وقد تكون عسكرية".

واعتبر أن "وضع إسرائيل غير مريح وأنها أعجز من أن تشن حربا على لبنان وهي بحاجة إلى حقل كاريش".

وتابع: "أنا مع حل نهائي، ولا يمكن القبول بأقل من الخط 23 وأعتقد يجب الوصول إلى خط أوسع منه".

وأردف قوله: "إسرائيل ومن مع إسرائيل في الخارج والداخل "مش مقصرين" بمنعنا من التنقيب عن النفط ولا يمكن لمسؤول أن تكون الـcredit card التي يملكها أهم من هويته اللبنانية ويخضع للضغوط".

المصدر: LBCI