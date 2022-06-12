وكالة الطاقة الذرية تؤكد تلقيها البيانات من محطة زابوروجيا النووية

أعلنت وكالة الطاقة الذرية، استئناف نقل البيانات الأمنية من محطة زابوروجيا النووية، والتي توقفت في 30 مايو. وفقا لها، فإن المحطة تحت سيطرة القوات الروسية، لكن يديرها طاقم أوكراني.

وقالت الوكالة: "تم استئناف نقل بيانات الضمانات من محطة زابوروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا إلى مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا هذا الصباح بعد انقطاع تقني استمر قرابة أسبوعين".

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وقال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان: "نقل بيانات الضمانات عن بُعد عنصر مهم في تنفيذ ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع ذلك، فإنه لا يحل محل وجود مفتشي الوكالة في المحطة لفحص المواد النووية بانتظام".

وأعلنت شركة "إنيرغ آتوم" الأوكرانية في وقت سابق عن إعادة تشغيل أنظمة نقل البيانات بين محطة زابوروجيا للطاقة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر: تاس