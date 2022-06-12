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زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرقي تركيا

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زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرقي تركيا
AFP
تركيا - أرشيف
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ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ولاية وان شرقي تركيا، الأحد، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية أو مادية.

وذكر المرصد التركي للزلازل التابع لهيئة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" على حسابه في "تويتر"، أن الزلزال وقع اليوم الساعة 21.35 بالتوقيت المحلي في منطقة توسبا، ولم يسفر عن أية خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى اللحظة.

المصدر: "الأناضول"



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