زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرقي تركيا

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ولاية وان شرقي تركيا، الأحد، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية أو مادية.

وذكر المرصد التركي للزلازل التابع لهيئة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" على حسابه في "تويتر"، أن الزلزال وقع اليوم الساعة 21.35 بالتوقيت المحلي في منطقة توسبا، ولم يسفر عن أية خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى اللحظة.

#DEPREM: Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) June 12, 2022

المصدر: "الأناضول"





