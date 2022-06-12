مراكز أبحاث: توقعات باحتفاظ ماكرون بالغالبية في الجمعية الوطنية

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب" عن مراكز أبحاث تقديراتها بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يحتفظ بالغالبية في الجمعية الوطنية (البرلمان) في الانتخابات التشريعية.

وفي تقديرات أولية لنتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد.

أجراها "إيفوب فيدوسيال"، فإن حزب ماكرون سيحصد ما بين 275 و310 مقاعد في حين توقع معهد "إيبسوس" أن يفوز بما بين 255 و295 مقعدا، علما أن الغالبية المطلقة هي 289 مقعدا.

وعلى صعيد عدد الأصوات، أظهرت التقديرات نتيجة متقاربة بين معسكر الرئيس الذي أعيد انتخابه في أبريل وتحالف اليسار.

المصدر: "أ ف ب "