الملك الغربي يبعث رسالة تهنئة لبوتين مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين

أرسل ملك المغرب محمد السادس برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة الاحتفال بيوم روسيا. أشاد فيها بالعلاقات العريقة بين الرباط وموسكو.

وقال الملك في برقية التهنئة: "في غمرة احتفال فيدرالية روسيا بعيدها الوطني، يسعدني أن أتوجه إليكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأطيب التهاني وأصدق التمنيات للشعب الروسي بموصول التقدم والرخاء".

وأضاف: "أغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن تقديري لما يربط بلدينا من علاقات عريقة قائمة على الصداقة المتينة والتعاون البناء والتقدير المتبادل".

المصدر: وكالة الأنباء الرسمية المغربية