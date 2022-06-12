الملك الغربي يبعث رسالة تهنئة لبوتين مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين
Globallookpress Grigoriy Sisoev
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أرسل ملك المغرب محمد السادس برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة الاحتفال بيوم روسيا. أشاد فيها بالعلاقات العريقة بين الرباط وموسكو.
وقال الملك في برقية التهنئة: "في غمرة احتفال فيدرالية روسيا بعيدها الوطني، يسعدني أن أتوجه إليكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأطيب التهاني وأصدق التمنيات للشعب الروسي بموصول التقدم والرخاء".
وأضاف: "أغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن تقديري لما يربط بلدينا من علاقات عريقة قائمة على الصداقة المتينة والتعاون البناء والتقدير المتبادل".
المصدر: وكالة الأنباء الرسمية المغربية