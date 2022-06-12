الجيش الإسرائيلي يجري مناورات بالقرب من حدود غزة هذا الأسبوع

قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إنه سيجري تدريبات عسكرية ابتداء من يوم الاثني وحتى يوم الثلاثاء بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.

ويقول الجيش إن انفجارات قد تسمع في المجتمعات بالمنطقة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن حركة المدنيين لن تتأثر بهذه التدريبات.

وفي شهر مايو أجرى الجيش الإسرائيلي عدة مناورات عسكرية في المناطق الحضرية بجميع أنحاء إسرائيل.

وقالت قيادة الجبهة الداخلية إنها أجرت تدريبات في مدينة سديروت الجنوبية وغيرها من التجمعات الحدودية مع غزة.

كم أجرى الجيش مناورات عسكرية أخرى في مستوطنات الضفة الغربية ومنافذ حدودية مختلفة.

المصدر: وسائل إعلام عبرية