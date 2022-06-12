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أردوغان يخطط لبحث "ممر الحبوب" هاتفيا مع بوتين وزيلينسكي الأسبوع المقبل

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أردوغان يخطط لبحث
Globallookpress Xinhua
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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يخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإجراء محادثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي لبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها بشأن ممر الحبوب في البحر الأسود.

وقال أردوغان: "هناك حرب بين أوكرانيا وروسيا، ونحن نعلم أن المنتجات الزراعية تأتي من هذه الدول بمستوى كبير. في هذه المرحلة، ليس لدينا مشاكل مع هذا، لدينا 5 ملايين طن من القمح في مستودعاتنا، ولكننا نريد زيادة هذه الكميات".

وأضاف: "سنشارك في العمل على إنشاء ممر آمن لإرسال المنتجات الزراعية ليس فقط لأنفسنا، ولكن أيضا لدول ثالثة. المفاوضات مستمرة، في الأسبوع المقبل سنبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها مع زيلينسكي وبوتين".

المصدر: تاس

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