أعلنت أسرة المرتزق البريطاني جوردان غاتلي أنه قتل خلال اشتباكات مع القوات الروسية في مدينة سيفيرودونتسك، وهو البريطاني الثاني الذي تم الإعلان عن مقتله بعد العسكري السابق سكوت سيبلي

وقال والد المرتزق في بيان نُشر على فيسبوك يوم السبت أن جوردان غاتلي ترك الجيش البريطاني في مارس "لمواصلة مسيرته كجندي في مناطق أخرى". وفق ما نقلت صحيفة "الغارديان".

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وأضاف: "بالأمس تلقينا نبأ مروعا عن مقتل ابننا جوردان في مدينة سيفيرودونتسك بأوكرانيا. لقد أحب وظيفته ونحن فخورون به. لقد كان حقا بطلا وسيبقى في قلوبنا إلى الأبد".

وأعلنت لندن في وقت سابق أن مواطنا بريطانيا على الأقل قتل ولا يزال آخر في عداد المفقودين في أوكرانيا.

وصدر أيضا في وقت سابق، حكم على مواطنين بريطانيين بالإعدام في جمهورية دونيتسك الشعبية.

واعترفت كييف خلال الأسبوع الماضي بأنها تكبدت خسائر فادحة في هجوم روسيا في الشرق.

المصدر: RT