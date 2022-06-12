تركمانستان: روسيا كانت ولا تزال وستبقى قوة عالمية كبيرة على الساحة السياسية العالمية

أعلن وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف أنه على الرغم من الظروف الحالية، تواصل روسيا متابعة مسارها بثبات، سواء داخل الدولة أو على الساحة الدولية.

وهنأ ميريدوف خلال حديثه في حفل بمناسبة يوم روسيا في السفارة الروسية في عشق أباد "كل العاملين بالسفارة وشعب روسيا العظيمة في يوم روسيا". وأشار إلى أن "هذا هو بالفعل العيد الرئيسي للبلاد، والذي يمثل في الواقع بداية حياة جديدة في روسيا الحديثة".

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ونوه إلى أنه منذ ذلك الوقت بدأت روسيا تعيش بطريقة جديدة ، ومنذ الإعلان عن سيادة دولتها، اجتازت طريفا غير بسيط وفعال للغاية في تطورها.

وشدد على أن "روسيا كانت ولا تزال وستبقى قوة عالمية كبيرة على الساحة السياسية العالمية".

وأكد أنه: "على الرغم من الوضع الذي يتطور اليوم في المجال السياسي والاقتصادي، تواصل روسيا اتباع مسارها بحزم وثبات، سواء داخل الدولة أو على الساحة الدولية".

وأشار إلى أن "زيارة رئيس تركمانستان إلى موسكو، التي تمت أول أمس، أظهرت عزم وتصميم تركمانستان على تعميق شراكتها الاستراتيجية مع روسيا".

المصدر: نوفوستي