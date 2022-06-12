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القافلة الأولى من الحجاج الإيرانيين تتوجه إلى السعودية

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القافلة الأولى من الحجاج الإيرانيين تتوجه إلى السعودية
Gettyimages.ru
القافلة الأولى من الحجاج الإيرانيين تتوجه إلى الديار المقدسة
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غادرت القافلة الأولى من الحجاج الايرانيين يوم الأحد إلى السعودية عبر مطار الإمام الخميني الدولي بالعاصمة طهران بحضور ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج حجة الإسلام سيد عبد الفتاح نواب.

وتضم قافلة الحج الأولى 260 شخصا وغادرت صباح يوم من مطار كرمان الدولي إلى المدينة المنورة.

ومن المقرر أن تغادر 4 قوافل للحجاج من محافظة كرمان حتى يوم الثلاثاء المقبل.

ويتم تفويج الحجاج من محافظة كرمان في إطار 13 قافلة.

المصدر: وكالة "تسنيم" الإيرانية

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