مسؤول: ميناء ماريوبول جاهز لاستقبال البضائع ومواد البناء لبدء عملية إعادة إعمار الأراضي المحررة
Legion-Media Denys Bilytskyi
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أكد مدير إدارة ميناء ماريوبول بافيل شفاتسكي أن الميناء جاهز لاستقبال البضائع وشحنها بالكامل، ويتوقع على وجه الخصوص توريد مواد البناء لإعادة إعمار فولنوفاكا والأراضي المحررة الأخرى.
وقال شفاتسكي: "في الوقت الحالي يعمل في الميناء 630 شخصا. والميناء جاهز تماما لاستقبال البضائع وشحنها. لقد قمنا الآن بشحن سفينتين محملتين بالمعادن إلى روسيا، واستلمنا بضائع لبناء مدينة ماريوبول. ونخطط لنقل كمية كبيرة من البضائع، والتي ستأتي ليس فقط لإعادة بناء ماريوبول، ولكن أيضا، لإعادة بناء فولنوفاكا وغيرها من المدن المحررة".
المصدر: تاس