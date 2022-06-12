بينيت: حكومتي ورثت جنوبا مشتعلا من صواريخ حماس ويأس في مواجهة إيران

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت اليوم الأحد بأن أن من بين القضايا الموروثة لحكومته "جنوب مشتعل من صواريخ حماس" و"يأس في مواجهة إيران".

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وقال بينيت في جلسة الحكومة بمناسبة مرور عام على توليه رئاسة الوزراء: "الحكومة تعتمد على أحد أصعب الائتلافات التي عرفها الكنيست. وأخرجت هذه الحكومة البلاد من حالة الشلل إلى النمو ومن الضعف إلى الاستقرار ومن الفوضى إلى الحياة الطبيعية".

وأضاف أن الحكومة فعلت "خلال عام واحد ما لم تعمله الحكومة الأخيرة خلال 10 سنوات"، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية ورثت الانهيار الاقتصادي، لكنها تمكنت من تحقيق نمو على مستوى 8,1% وهو أعلى مؤشر في عالم الدول المتقدمة".

وأضاف: "اعترف بأنها ليست الحكومة التي كان معظمنا يتصورها منذ البداية. لكنها أصبحت بديلا لمواصلة الجدالات المستمرة والفوضى. ووجدنا أن التعاون له قوة. وأثبتنا أن الأشخاص الذي لديهم مواقف مختلفة وحتى معاكسة، قادرون على العمل معا لصالح البلاد. وحققنا كل الإنجازات المذكورة معا".

المصدر: نوفوستي