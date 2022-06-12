وزيرا خارجية مصر ولاتفيا يبحثان التعاون في مجال الطاقة

قال وزير خارجية لاتفيا، إدغرز رينكيفيتش، إنه بحث مع نظيره المصري، سامح شكري، التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

وأضاف رينكيفيتش في مؤتمر صحفي مشترك مع شكري في القاهرة، اليوم الأحد، "ناقشت مع الوزير شكري إمدادات الطاقة، وهناك فرص جديدة للتعاون مع مصر"، مؤكدا أن "مصر شريك في غاية الأهمية في عدد من التحديات الإقليمية والعالمية".

وتابع، "تواصلنا لفهم مشترك فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، كما ناقشنا بعض التحديات الملحة، مثل الأمن الغذائي وتصدير القمح والحبوب الأوكرانية إلى مصر"، مؤكدا، "نحاول أن نسعى لتجنب حدوث أزمة إنسانية متعلقة بالأمن الغذائي".

المصدر: سبوتنيك