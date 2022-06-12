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استقالة عضو الكنيست الإسرائيلي علاء الدين جبارين

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استقالة عضو الكنيست الإسرائيلي علاء الدين جبارين
علاء الدين جبارين
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أعلن عضو الكنيست الإسرائيلي علاء الدين جبارين، المرشح "رقم 6" في قائمة حزب القائمة الموحدة، اليوم الأحد، عن استقالته.

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ويرأس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، وهو أحد أعضاء الائتلاف الحكومي في إسرائيل.

وجبارين لم يحصل بعد على عضوية الكنيست، لكن استقالته تأتي تعبيرا عن الامتعاض من سياسة الحكومة فيما يخص الفلسطينيين والمسجد الأقصى. خاصة أن هناك أنباء تتحدث عن احتمال تقديم عضو الكنيست مازن غنايم استقالته من القائمة الموحدة.

المصدر: RT

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