وزير الدفاع الصيني: سنقاتل حتى النهاية لمنع انفصال تايوان

أعلن وزير الدفاع الصيني أن بلاده "ستقاتل حتى النهاية" لمنع تايوان من إعلان الانفصال، وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة بشأن الجزيرة.

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وقال وزير الدفاع وي فنغي في قمة "حوار شانغري-لا" الأمنية في سنغافورة اليوم الأحد" "سنقاتل بأي ثمن وسنقاتل حتى النهاية. هذا هو الخيار الوحيد للصين".

وأضاف "أولئك الذين يسعون إلى استقلال تايوان في محاولة لتقسيم الصين بالتأكيد لن يصلوا إلى نهاية جيدة"، متابعا: "لا ينبغي لأحد أن يقلل من تصميم القوات المسلحة الصينية وقدرتها على حماية وحدة أراضيها".

وحض وي واشنطن على "الكف عن تشويه سمعة الصين واحتوائها.. والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين والتوقف عن الإضرار بمصالح الصين"، داعيا إلى علاقة "مستقرة" بين الصين والولايات المتحدة والتي قال إنها "حيوية للسلام العالمي".

ويأتي هذا الخطاب غداة تنديد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس السبت، بالنشاط العسكري الصيني "الاستفزازي والمزعزع للاستقرار" قرب تايوان وبـ"تنامي الأعمال العدائية" من جانب بكين في أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان، التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها متوعدة بضمها بالقوة إذا لزم الأمر.

المصدر: أ ب