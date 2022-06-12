أرمينيا وأذربيجان تهنئان روسيا بعيدها الوطني

هنأت أرمينيا وأذربيجان القيادة الروسية والشعب الروسي بيوم روسيا الذي تحتفل به البلاد اليوم.

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وجاء في بيان وجهه رئيس الوزراء الأرمني، نيكولا باشينيان إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين: "أنا متأكد من أنه من خلال الجهود المشتركة سنضمن زيادة تطوير التعاون الاستراتيجي بأكمله بين أرمينيا وروسيا لصالح شعوبنا ودولنا، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد أن "هذا اليوم يرمز للإصلاحات الروسية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويشير إلى ثبات الوحدة الوطنية والمسؤولية المرتفعة في البلاد".

من جانبه قال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، في رسالة تهنئة نشرت في موقعه الرسمي: "تعد اتصالات الصداقة وحسن الجوار المتعددة عبر القرون التي تربط دولتينا، أساسا ثابتا للتنمية المتتابعة للشراكة الروسية الأذربيجانية الاستراتيجية والتعاون المتعدد الجوانب. وتثير ارتياحا خاصا للتعاون بين دولتينا فيما يخص المجموعة الواسعة من المسائل الثنائية".

وأضاف علييف: "أعتقد أنه بفضل الجهود المشتركة سيتواصل تعزيز وتوسع العلاقات بين الجمهورية الأذربيجانية والاتحاد الروسي بشكل دائم لصالح الدولتين وشعوبنا".

المصدر: نوفوستي + تاس