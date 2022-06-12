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في أول لقاء منذ 3 سنوات.. وزير الدفاع الأسترالي يجري محادثات مع نظيره الصيني

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في أول لقاء منذ 3 سنوات.. وزير الدفاع الأسترالي يجري محادثات مع نظيره الصيني
AFP
في أول لقاء منذ 3 سنوات..وزير الدفاع الأسترالي يجري محادثات مع نظيره الصيني في سنغافورة
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أعلن وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارليس، أنه أجرى محادثات مع نظيره الصيني، وي فنغي، اليوم الأحد، في أول لقاء بين وزيري دفاع البلدين منذ 3 سنوات، حيث وصفه بأنه "خطوة أولى مهمة".

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وعلى هامش قمة أمنية في سنغافورة، أوضح ريتشارد مارليس أمام الصحافيين قائلا: "كانت فرصة لإجراء محادثات صريحة وشاملة جدا تناولت عددا من القضايا التي تهم أستراليا".

وقال مارليس: "من المهم حقا في هذه الأوقات أن تكون هناك خطوط حوار مفتوحة"، مضيفا: "علاقة أستراليا والصين معقدة..وبسبب هذا التعقيد تحديدا، من المهم حقا أن ننخرط في حوار الآن".

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين بكين وكانبيرا نمت بوتيرة "فاترة" خلال السنوات الأخيرة، بعد أن دعت أستراليا إلى تحقيق مستقل في أصل جائحة فيروس كورونا، ومنعت شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات من بناء شبكة "5G" فيها.

المصدر: "فرانس برس"

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