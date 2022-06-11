عبد اللهيان لغوتيريش: قرار وكالة الطاقة الذرية الذي ينتقد إيران كان متسرعا وسياسيا

اعتبر وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان في اتصال مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي ينتقد طهران كان "سياسيا ومتسرعا".

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن عبد اللهيان بحث مع غوتيريش التطورات الإقليمية والدولية، ووصف وزير الخارجية تصرف الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية (فرنسا ألمانيا بريطانيا) في تقديم القرار إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه متسرع وسياسي.

ومن جانبه، شدد غوتيريش على أهمية مواصلة محادثات فيينا، معتبرا أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لحل الخلافات بين إيران وبعض الأطراف الأخرى في مجلس الأمن الدولي.

المصدر: "فارس"