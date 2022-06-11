وزير الخارجية التركي: أنقرة تواصل رفض دعم انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن أنقرة تواصل موقفها السلبي تجاه تنفيذ خطط السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو، حيث تدعم هذه الدول الإرهاب وتنتهج سياسة غير ودية تجاهها

وقال وزير الخارجية التركي بعد مفاوضات مع نظيره التشيكي يان ليبافسكي في التشيك: "الساعون للحصول على عضوية الناتو يدعمون الإرهاب ويفرضون القيود على تركيا".

ووفقا له، فإنهم يقدمون المساعدة إلى المنظمات الكردية التي تعتبرها أنقرة إرهابية.

في الوقت نفسه، قال وزير الخارجية التشيكي إن مواقف جمهورية التشيك وتركيا من قضية قبول السويد وفنلندا في الناتو متباينة.

وأضاف: "انضمام السويد وفنلندا إلى حلف "الناتو" سيعزز القدرة الدفاعية للكتلة وأمنها في وسط أوروبا".

المصدر: تاس