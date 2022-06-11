الدفاع الروسية: الجيش السوري يعيد تجميع صفوفه بسبب تفاقم الوضع في منطقة خفض التصعيد

أعلن أوليغ جورافليف، نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أنه وبسبب تفاقم الوضع في منطقة خفض التصعيد، أعادت وحدات من الجيش السوري تجميع صفوفها في الاتجاهات التي يصدر منها التهديد.

وجاء في البيان أنه "بسبب تفاقم الأوضاع في منطقة خفض التصعيد في إدلب وشمال سوريا، فإن وحدات من الجيش العربي السوري تعيد تجميع صفوفها في الاتجاهات المهددة".

وأشار إلى أنه خلال اليوم الماضي في منطقة خفض التصعيد بإدلب سجلت تسع قذائف من مواقع جماعة جبهة "النصرة" الإرهابية: في محافظة حلب سجلت خمس قذائف، وفي محافظة إدلب ثلاث قذائف، وفي محافظة اللاذقية قصف واحد.

المصدر: نوفوستي