أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف أن خبراء المتفجرات الروس طهروا 2988 هكتارا من أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وقاموا بتعطيل أكثر من 18 ألف جهاز متفجر

وأكد ميزينتسيف قيام القوميون بتجهيز حصون ومستودعات ذخيرة في مدرسة في مدينة دنيبر وعلى أراضي كنيسة الجيل الجديد المسيحية في بيرشوترافينسك، في منطقة دنيبروبيتروفسك.

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وأشار إلى أن أكثر من 7500 شخص غادروا المناطق الخطرة في أوكرانيا وجمهوريات دونباس، على الرغم من الصعوبات التي خلقها الجانب الأوكراني.

وذكر أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم إجلاء 1780515 شخصا من بينهم 286043 طفلا. وتم عبور الحدود إلى روسيا بواسطة 262.556 سيارة.

ونوه إلى أن النازيون نشروا قطع مدفعية أمريكية الصنع ومعدات عسكرية ثقيلة وراجمات صواريخ في المؤسسات التعليمية في مدينة سلوفيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأكد الجنرال أن هذه الحقائق تظهر مرة أخرى تجاهل السلطات الأوكرانية التام لقواعد الأخلاق وأحكام القانون الإنساني الدولي.

وكشف عن ستة أعمال إنسانية جرت يوم السبت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك والمناطق الجنوبية من أوكرانيا، حيث تم نقل 841.4 طن من المساعدات الإنسانية إلى السكان.

المصدر: تاس