وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قانونا يسمح بإرسال عسكريين من قوات الدفاع الإقليمية إلى مناطق العمليات القتالية.

وقبل دخول القانون حيز التنفيذ، كان على المشاركين في الدفاع عن أراضي أوكرانيا تنفيذ مهامهم داخل المنطقة أو المجتمع المخصص لهم.

بعد دخول القانون الذي وقعه زيلينسكي حيز التنفيذ، سيتم توسيع إمكانية استخدام مقاتلي الدفاع الإقليمي إلى جميع أنحاء البلاد.

ودعا القائد السابق لكتيبة قوات دفاع خيرسون ديمتري كوزمينكو في وقت سابق زملاء سابقين من مدن أوكرانية أخرى إلى إلقاء أسلحتهم.

المصدر: تاس