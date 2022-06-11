بعد لقائه الرئيس الفنزويلي.. خامنئي يكشف عن الطريقة الوحيدة لمواجهة الولايات المتحدة

كشف المرشد الإيراني علي خامنئي عقب لقائه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم السبت عن الطريقة الوحيدة لمواجهة الولايات المتحدة.

وقال خامنئي على "تويتر": "أثبتت التجارب الناجحة لإيران وفنزويلا في مواجهة الضغوط الأمريكية الشديدة والحرب الهجينة، أن الطريقة الوحيدة لمواجهة أمريكا هي من خلال المقاومة والمثابرة".

The successful experiences of #Iran and #Venezuela in standing up to US’s intense pressures and hybrid warfare have proven that the only way to confront the US is through resistance and persistence. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 11, 2022

وأضاف أن "أمريكا أصبحت تنظر إلى فنزيلا بشكل مختلف اليوم".

وشدد على أن "المعركة المنتصرة للحكومة الفنزويلية وأمتها ضد أمريكا وحربها الهجينة الشاملة على فنزويلا لا تقدّران بثمن".

وفي إشارة إلى انتصار فنزويلا حكومة وشعبا في الصراع الشرس ضد الولايات المتحدة والحرب الشاملة والهجينة التي شنتها ضد فنزويلا، صرح المرشد الإيراني "مقاومتكم و صمود الشعب الفنزويلي قيمة جدا".

وأفاد خامنئي أن مقاومة الشعب الإيراني أدت إلى فشل سياسة الضغوط القصوى، حتى أن أحد المسؤولين السياسيين البارزين في الولايات المتحدة استخدم مؤخرا بشأنها مصطلح "الهزيمة المدوية".

The Venezuelan govt and nation’s victorious fight against the US and its all-out hybrid war on #Venezuela, plus Mr. Maduro & the Venezuelan nation’s resistance, are invaluable.

Resistance raises a nation’s & its leaders’ status & esteem. The US views Venezuela differently today. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 11, 2022

وبشأن وثيقة التعاون طويلة الأمد بين البلدين قال خامنئي إن التعاون طويل الأمد يتطلب متابعة الاتفاقات وتنفيذها بصورة كاملة، مشيرا إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أظهرت أنها تخاطر وتمسك بيد أصدقائها في أوقات الخطر.

ووقعت إيران وفنزويلا اتفاقية شراكة مدتها 20 عاما في مختلف المجالات، بحضور رئيسي البلدين.

وتشمل الاتفاقية التي تم توقيعها، التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والزراعة والنفط والغاز والبتروكيماويات والسياحة والثقافة.

من جهته، صرح الرئيس مادورو: "لقد أتيتم لمساعدتنا عندما كان وضع فنزويلا صعبا للغاية ولم يكن هناك بلد يساعدنا، وقد ساعدتنا إيران في الخروج من هذا الوضع".

وأكد الرئيس الفنزويلي أن كاراكاس وطهران تعملان على خارطة طريق مفصلة ودقيقة للتعاون في مختلف المجالات، لا سيما في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وشدد مادورو على أن بلاده تعتبر القضية الفلسطينية قضية إنسانية مقدسة، وقال: "بسبب هذا الاعتقاد الكيان الصهيوني يخطط باستمرار ضد فنزويلا من خلال أنشطة الموساد".

وكان مادورو قد وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران يوم الجمعة في إطار جولته الخارجية التي بدأت في 7 يونيو الجاري.

المصدر: RT