أيد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، حكم المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية، التي حكمت على المرتزقة الأجانب الذين قاتلوا إلى جانب المسلحين الأوكرانيين بالإعدام.

وكتب قاديروف على قناته في "تيليغرام": "أؤيد تماما حكم المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية. هؤلاء الناس لطخت أيديهم بالدماء، والآن سيتم معاقبتهم على جرائمهم. بالنسبة لمرتزقة آخرين، هذا سبب وجيه للتفكير فيما إذا كان ذلك يستحق حياتهم".

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وتفاجأ برد فعل الحكومة البريطانية التي وصفت الحكم بأنه غير شرعي.

وقال: "يُزعم أن المرتزقة البريطانيين يجب اعتبارهم أسرى حرب. وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون مفهوما أن شون بينر مطلوب في بريطانيا لمشاركته في الأعمال العدائية في العراق وسوريا وتم الاعتراف به كإرهابي. ولكن عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا بالنسبة للغرب، يصبح النازيون دائما أبطالا والمرتزقة والإرهابيين محسنين ومعطائين".

المصدر: نوفوستي