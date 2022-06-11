 
مباشر

بوتين يوقع قوانين حول عدم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في روسيا

أخبار العالم

بوتين يوقع قوانين حول عدم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في روسيا
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t7qq

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قوانين بشأن عدم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في روسيا.

وأكدت أحد القوانين أنه لن يتم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تم تبنيها بعد 15 مارس 2022 (منذ اللحظة التي قدمت فيها روسيا طلبا للانسحاب من مجلس أوروبا)، وسيتم دفع التعويضات وفقا لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالروبل فقط ولحسابات في البنوك الروسية.

وفي الوقت نفسه يستطيع مكتب المدعي العام الروسي حتى 1 يناير 2023 دفع التعويضات النقدية لمقدم الطلب وفقا لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وبالإضافة إلى ذلك، لن تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أساسا لمراجعة القرارات التي تتخذها المحاكم الروسية.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا