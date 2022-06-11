بوتين يوقع قوانين حول عدم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في روسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قوانين بشأن عدم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في روسيا.

وأكدت أحد القوانين أنه لن يتم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تم تبنيها بعد 15 مارس 2022 (منذ اللحظة التي قدمت فيها روسيا طلبا للانسحاب من مجلس أوروبا)، وسيتم دفع التعويضات وفقا لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالروبل فقط ولحسابات في البنوك الروسية.

وفي الوقت نفسه يستطيع مكتب المدعي العام الروسي حتى 1 يناير 2023 دفع التعويضات النقدية لمقدم الطلب وفقا لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وبالإضافة إلى ذلك، لن تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أساسا لمراجعة القرارات التي تتخذها المحاكم الروسية.

المصدر: تاس