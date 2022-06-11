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من صنع إيراني.. ثاني ناقلة نفط تبحر إلى فنزويلا (فيديو)

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من صنع إيراني.. ثاني ناقلة نفط تبحر إلى فنزويلا (فيديو)
Gettyimages.ru
فنزويلا وإيران
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أقيمت يوم السبت مراسم إبحار ثاني ناقلة نفط إيرانية الصنع من طراز "أفراماكس" باتجاه فنزويلا وذلك بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يزور طهران.

وتمت تغطية مراسم إبحار الناقلة الإيرانية من منطقة الخليج باتجاه المياه الفنزويلية، مباشرة وعبر الفيديو "كونفرانس" بحضور رئيسي البلدين، حيث اطلعا على المراحل المختلفة لتصميم وإنتاج هذه السفينة الإيرانية العابرة للمحيطات.

كما تم في هذه المراسم اعتماد وثائق تسليم الناقلة "أفراماكس" بين مسؤولي شركة "صدرا" الإيرانية المصنعة والجانب الفنزويلي.

تجدر الإشارة إلى أن ناقلة "أفراماكس" هي الثاني من نوعها التي أبحرت باتجاه فنزويلا اليوم وفقا للاتفاق الموقع بين طهران وكاراكاس والذي ينص على تسليم ناقلتي نفط أخريين من تصنيع إيران، إلى هذا البلد.

المصدر: إرنا

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