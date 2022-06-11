من صنع إيراني.. ثاني ناقلة نفط تبحر إلى فنزويلا (فيديو)

أقيمت يوم السبت مراسم إبحار ثاني ناقلة نفط إيرانية الصنع من طراز "أفراماكس" باتجاه فنزويلا وذلك بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يزور طهران.

وتمت تغطية مراسم إبحار الناقلة الإيرانية من منطقة الخليج باتجاه المياه الفنزويلية، مباشرة وعبر الفيديو "كونفرانس" بحضور رئيسي البلدين، حيث اطلعا على المراحل المختلفة لتصميم وإنتاج هذه السفينة الإيرانية العابرة للمحيطات.

كما تم في هذه المراسم اعتماد وثائق تسليم الناقلة "أفراماكس" بين مسؤولي شركة "صدرا" الإيرانية المصنعة والجانب الفنزويلي.

تجدر الإشارة إلى أن ناقلة "أفراماكس" هي الثاني من نوعها التي أبحرت باتجاه فنزويلا اليوم وفقا للاتفاق الموقع بين طهران وكاراكاس والذي ينص على تسليم ناقلتي نفط أخريين من تصنيع إيران، إلى هذا البلد.

تصاویری از نفت‌کش «آفراماکس» ساخت ایران که دومین فروند آن، امروز به ونزوئلا تحویل داده شد pic.twitter.com/uMkgFmXzjW — Mousavian (@hmousavian) June 11, 2022

با حضور رئیس جمهور ونزوئلا در ایران، نفتکش آفراماکس۲که به سفارش ونزوئلا توسط ایران ساخته شده بود به این کشور اهدا شد

نفتکش آفراماکس ۲۵۰ متر طول دارد و می‌تواند ۸۰۰ هزار بشکه نفت حمل کند



طبق قرارداد منعقد شده قرار است ایران ۲ نفتکش دیگر نیز پس از ساخت به این کشور تحویل داده شوند pic.twitter.com/ZhMZu7boEa — حسن روح نواز (@Hasan_rohnavaz) June 11, 2022

🇮🇷تحویل دومین نفت‌کش ساخت ایران به ونزوئلا



🔹آیین تحویل دومین نفت‌کش آفراماکس با حضور روسای جمهور ایران و ونزوئلا برگزار و اسناد تحویل این نفت‌کش امضا شد. آفراماکس ۲۵۰ متر طول دارد و می‌تواند ۸۰۰ هزار بشکه نفت حمل کند. pic.twitter.com/gAsxTo5h4S — آقا صفا (@MRD1342) June 11, 2022

المصدر: إرنا