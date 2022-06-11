اليونان.. اعتقال 4 بريطانيين وضبط 300 كغ من الكوكايين

ألقى محققون إيطاليون ويونانيون القبض على أربعة بريطانيين في مدينة ثيسالونيكي الساحلية اليونانية بعد ضبط 300 كغ من الكوكايين.

وأعلنت الشرطة المالية الإيطالية في ريجيو كالابريا يوم السبت أن المخدرات، التي تبلغ قيمتها السوقية 10 ملايين يورو (10.5 مليون دولار)، مخبأة في 260 عبوة.

وتتراوح أعمار البريطانيين الأربعة الذين اعتقلوا بين 38 و52 عاما.

وقال مسؤول رفيع المستوى بالشرطة لوكالة الأنباء الألمانية إنه وبحسب النتائج الأولية هناك اشتباه في أن البريطانيين أفراد في منظمة إجرامية في البلقان.

وصادرت الشرطة أيضا المزيد من المخدرات ومسدسا وخراطيش ونقود و11 هاتفا جوالا في فيلا فخمة مستأجرة في بلدية تيرمي اليونانية بالقرب من ثيسالونيكي.

وتم الكشف عن المخدرات نتيجة تحقيقات في بلدة جويا تاورو الساحلية في كالابريا في جنوب إيطاليا.

وصرح المسؤول الرفيع بأن المخدرات القادمة من أمريكا الجنوبية يتم ضبطها هناك بانتظام.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية قدمت معلومات للمحققين.

ويعتبر ميناء جويا تاورو نقطة مهمة لتهريب المخدرات من سفينة لأخرى.

المصدر: د ب أ