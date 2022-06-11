كندا والدنمارك تتوصلان لتسوية للنزاع على جزيرة هانز

أفادت صحيفة "غلوب آند ميل" أن كندا والدنمارك توصلتا إلى تسوية لنزاع إقليمي بشأن جزيرة هانز التي تبلغ مساحتها 1.3 كيلومتر مربع في المحيط المتجمد الشمالي.

ووفقا للاتفاقية سيتم رسم حدود عبر الجزيرة، تقسمها بين إقليم نونافوت الكندي ومنطقة غرينلاند الدنماركية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وذكرت الصحيفة تقلا عن مصادر أنه من المقرر الإعلان عن الاتفاقية في 14 يونيو الجاري.

وكان النزاع الإقليمي بين الدنمارك وكندا حول الحق في امتلاك جزيرة هانز مستمرا منذ عام 1973، عندما بدأ العمل على وضع اتفاقية حول ترسيم حدود الجرف القاري بين كندا وغرينلاند.

المصدر: نوفوستي