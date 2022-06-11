لقاء على مستوى وزارتي الدفاع بين السعودية والصين في سنغافورة

التقى خالد بن حسين البياري، مساعد وزير الدفاع السعودي للشؤون التنفيذية، في سنغافورة، وزير الدفاع الصيني، الفريق أول وي فنغي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وجاء هذا اللقاء على هامش قمة الأمن الآسيوي "حوار شانغريلا" في دورتها الـ19، حيث استعرضت خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين السعودية والصين في المجالين الدفاعي والعسكري، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشتركـ وفق "زاس".

تجدر الإشارة إلى أن خالد بن حسين البياري يرأس وفد وزارة الدفاع السعودي المشارك في قمة الأمن الآسيوي "حوار شانغريلا " الـ19، التي انطلقت أعمالها أمس في سنغافورة، بمشاركة عدد من وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، وكبار المسؤولين الحكوميين والمحللين العسكريين، وصناع القرار في الدوائر الدبلوماسية والأمنية في أكثر من 30 دولة.

وبحسب "واس"، ستناقش القمة التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية عددا من المحاور المهمة، أبرزها الوضع الأمني الإقليمي، وسبل التعاون والتبادل في مجال الدفاع، وتعزيز الشراكات الأمنية في منطقة آسيا ودول المحيط الهادئ.

المصدر: "واس"