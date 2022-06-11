أسرة البريطاني المحكوم بالإعدام في دونيتسك تأمل أن يتم تبادله

أعربت عائلة المواطن البريطاني شون بينر، الذي صدر في حقه حكم بالإعدام في جمهورية دونيتسك الشعبية، عن أملها في أن يتم إطلاق سراحه قريبا.

وجاء في بيان أصدره أقارب شون بينر البالغ من العمر 48 عاما والذي كان يقاتل إلى جانب القوات الأوكرانية في دونباس: "نظرا لأن شون كان مقيما في أوكرانيا لمدة أربع سنوات وجنديا متعاقدا في خدمة لواء البحرية 36، فيجب أن يخضع لجميع حقوق أسير الحرب وفقا لاتفاقية جنيف".

كما قال أقارب شون بينر في البيان الذي كشفت عنه وزارة الخارجية البريطانية: "نأمل بصدق أن تتعاون جميع الأطراف مع بعضها البعض على وجه السرعة لضمان الإفراج الآمن عن شون أو تبادله".

وأصدرت محكمة جمهورية دونباس الشعبية، الخميس الماضي، حكما بالإعدام على بينر وبريطاني آخر هو أيدن أسلين، فضلا عن المغربي سعدون إبراهيم، بتهمة المشاركة في الأعمال القتالية كمرتزقة إلى جانب القوات الأوكرانية، وتم أسرهم في دونباس.

المصدر: تاس